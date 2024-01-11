Анастасія Луніна, дружина воротаря Реала та збірної України Андрія Луніна, підтримала свого чоловіка після неоднозначної перемоги "вершкових" над Атлетіко (5:3).

Напередодні Реал в 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії з величезними труднощами здолав Атлетіко (5:3), дотиснувши "матрацників" лише у доданий час. Одним з антигероїв зустрічі став Кепа Аррісабалага, якому Карло Анчелотті довірив місце в основі. Іспанський кіпер припустився ляпу під час третього гола за рахунку 2:2, розпаливши нові дискусії щодо того, хто має бути головним у воротах Реала, поки не повернеться Тібо Куртуа.

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Відреагувала на помилку Кепи і Анастасія Луніна, дружина українського воротаря "вершкових". На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram вона безапеляційно зазначила: "Андрій Лунін – без сумніву № 1".

Така "провокація" навряд чи сприятиме хорошим стосункам між обома голкіперами і може порушити гармонію у роздягальні Реала. Тож Анчелотті, який не приховує своєї симпатії до іспанця, вкотре доведеться наступати на власне "я", аби у важких муках обрати найдостойнішого на наступну гру.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 10 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 6 голів (у 5 поєдинках відстояв "на нуль").

До слова, свою наступну дуель Реал знову проведе проти Атлетіко – у четвер, 18 січня, команди зійдуться в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

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