Актриса Хиба Абук решила разорвать отношения с защитником ПСЖ Ашрафом Хакими, которого подозревают в изнасиловании 24-летней девушки.

Актриса Хиба Абук инициировала процедуру развода с футболистом ПСЖ Ашрафом Хакими. Как сообщает El Cierre Digital, этот процесс начался еще несколько недель назад – именно тогда в отношениях пары образовался кризис.

Хакими отреагировал на обвинения в изнасиловании

Информация о вероятном изнасиловании 24-летней девушки со стороны Хакими не стала первопричиной решения Хибы Абук. Во время предполагаемого изнасилования 25 февраля жена Хакими вместе с двумя детьми пребывали в дороге.

Ранее предполагаемая жертва изнасилования подала заявление в полицию. Она утверждала, что Хакими задрал её одежду, поцеловал ее в губы и грудь, а также совершил несколько проникновений, несмотря на её отказ.

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