Актриса Хіба Абук вирішила розірвати стосунки із захисником ПСЖ Ашрафом Хакімі, якого підозрюють у зґвалтуванні 24-річної дівчини.

Актриса Хіба Абук ініціювала процедуру розлучення з футболістом ПСЖ Ашрафом Хакімі. Як повідомляє El Cierre Digital, цей процес розпочався ще кілька тижнів тому – саме тоді у стосунках пари утворилася криза.

Хакімі відреагував на звинувачення у зґвалтуванні

Інформація про ймовірне зґвалтування 24-річної дівчини з боку Хакімі не стала першопричиною рішення Хіби Абук. Під час ймовірного зґвалтування 25 лютого дружина Хакімі разом із двома дітьми перебували в дорозі.

Раніше ймовірна жертва зґвалтування подала заяву в поліцію. Вона стверджувала, що Хакімі задер її одяг, поцілував її в губи і груди, а також здійснив кілька проникнень, незважаючи на її відмову.

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