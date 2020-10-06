"Серхио Ромеро много работал для своего клуба. Последний трофей команда поднимала вместе с ним.

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Он помог команде добраться до четырех полуфиналов и финалов, и затем его оставляли на скамейке запасных, чтобы он всех их лишился. Пришло время отблагодарить его и отпустить. Проявите уважение хоть раз", – написала жена Ромеро в своем Instagram.

Английские СМИ сообщали, что Эвертон был близок к подписанию голкипера, однако Манчестер Юнайтед в последний момент заблокировал трансфер.

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