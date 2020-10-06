"Красные дьяволы" достигли согласия относительно трансфера юниора, сообщает официальный сайт клуба.

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Траоре присоединится к МЮ в январе. Его переход ориентировочно стоил 21 млн евро. Еще 20 млн в евровалюте Аталанта может получить в качестве разнообразных бонусов.

Амад Траоре только летом отпраздновал свое 18-летие, но успел дебютировать за "Богиню" еще в сезоне 2019/20. В его активе 3 матча в Серии А, в которых уроженец Абиджана забил 1 мяч.

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