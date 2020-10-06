Дружина голкіпера Манчестер Юнайтед наїхала на клуб через зірваний трансфер
Еліана Герсіо, дружина воротаря Манчестер Юнайтед Серхіо Ромеро, знищила "червоних дияволів" через небажання відпустити аргентинця.
"Серхіо Ромеро багато працював для свого клубу. Останній трофей команда піднімала разом із ним.
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Він допоміг команді досягти чотирьох півфіналів і фіналів, і потім його залишали на лаві запасних, щоб він усі їх втратив. Настав час віддячити йому і відпустити. Проявіть повагу хоч раз", – написала дружина Ромеро у своєму Instagram.
Англійські ЗМІ повідомляли, що Евертон був близький до підписання голкіпера, однак Манчестер Юнайтед в останню мить заблокував трансфер.
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