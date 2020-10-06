"Серхіо Ромеро багато працював для свого клубу. Останній трофей команда піднімала разом із ним.

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Він допоміг команді досягти чотирьох півфіналів і фіналів, і потім його залишали на лаві запасних, щоб він усі їх втратив. Настав час віддячити йому і відпустити. Проявіть повагу хоч раз", – написала дружина Ромеро у своєму Instagram.

Англійські ЗМІ повідомляли, що Евертон був близький до підписання голкіпера, однак Манчестер Юнайтед в останню мить заблокував трансфер.

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