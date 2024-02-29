Эсекиэль Паласиос встретил свою будущую жену Эсику Фриас, а в 2021 году женился на ней. Спустя три года пара находится в процессе развода, в связи с чем Эсика выставила на продажу все вещи футболиста, в том числе футболку, в которой он стал чемпионом мира, и даже чемпионскую медаль. Об этом информирует Marca.

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"Я собираюсь продать все футболки и медаль чемпиона мира, чтобы заплатить за квартиру", – объяснила Эсика свой поступок. По её словам, Паласиос больше не предоставляет ей денег, необходимых для проживания в квартире и покрытия ее расходов.

Сам Паласиос негативно отреагировал на такое поведение бывшей жены и начал ей угрожать. На эти угрозы Эсика ответила: "Замолчи. Есть вещи, которые касаются сборной Аргентины, и о которых я умолчала".

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