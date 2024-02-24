Шедевр "вруна" и дикий ляп уровня Кариуса в видеообзоре матча Байер – Майнц – 2:1
Байер дожал Майнц в 23-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча.
Игра началась с шедеврального дальнего удара Джаки. Отдельного внимания стоит празднование швейцарца – изобразил травму задней поверхности бедра, напугал Алонсо, а потом хохотал с партнерами. Счастье Байера было недолгим, потому что Кор за 5 минут сравнял счет.
Байер вырвал победу над Майнцом – курьезный и роскошный голы, новый рекорд Бундеслиги и 11 очков отрыва от Баварии
Уже после перерыва вырвать победу "фармацевтам" помогла грубая ошибка Центнера. Кипер Майнца пустил между рук простенький удар Андриха и напомнил о "подвигах" знаменитого экс-"карнавальщика" Лориса Кариуса. Байер удержал минимальную победу, доигрывая в большинстве. Банда Алонсо выдала 33 матча Бундеслиги без поражений и побила рекорд Баварии, которая как минимум временно отстала на 11 очков.