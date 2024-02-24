Игра началась с шедеврального дальнего удара Джаки. Отдельного внимания стоит празднование швейцарца – изобразил травму задней поверхности бедра, напугал Алонсо, а потом хохотал с партнерами. Счастье Байера было недолгим, потому что Кор за 5 минут сравнял счет.

Байер вырвал победу над Майнцом – курьезный и роскошный голы, новый рекорд Бундеслиги и 11 очков отрыва от Баварии

Уже после перерыва вырвать победу "фармацевтам" помогла грубая ошибка Центнера. Кипер Майнца пустил между рук простенький удар Андриха и напомнил о "подвигах" знаменитого экс-"карнавальщика" Лориса Кариуса. Байер удержал минимальную победу, доигрывая в большинстве. Банда Алонсо выдала 33 матча Бундеслиги без поражений и побила рекорд Баварии, которая как минимум временно отстала на 11 очков.