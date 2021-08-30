"К сожалению, нам не удалось порадовать болельщиков в День шахтера и День города Донецка – всегда в эти дни матчи даются нам непросто. Мы играли после сложного поединка с Монако и потеряли важные очки, но если эти два очка – цена, которую мы должны были заплатить за попадание в Лигу чемпионов, то я согласен, мы должны это принять.

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Что касается игры, то на ее ход сильно повлияло удаление Марлона в самом начале. Считаю, что ни в первом, ни во втором случае желтых карточек не было. На мой взгляд, арбитр допустила ошибки. И эта ошибка повлияла на судейство в дальнейшем. В эпизоде ​​в штрафной с Витао, считаю, пенальти в наши ворота скорее был, чем не было.

В целом, при всем уважении к сопернику, мы должны показывать характер и обыгрывать Минай даже вдесятером. Мы должны быть великими и в победах, и в неудачах. Болельщики ждут от нас побед и хороший футбол, ждут настоящий Шахтер, который они любят. И мы должны вместе много работать, чтобы болельщики увидели настоящий Шахтер. После сборных, с 11 сентября по 2 октября мы проведем 7 игр за 21 день. Думаю, в этих матчах мы увидим настоящий Шахтер", – цитирует Срну официальный сайт клуба.

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