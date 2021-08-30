"На жаль, нам не вдалось порадувати вболівальників у День шахтаря і День міста Донецька – завжди в ці дні матчі даються нам непросто. Ми грали після складного поєдинку з Монако і втратили важливі очки, але якщо ці два очки – ціна, яку ми мали заплатити за потрапляння до Ліги чемпіонів, то я згоден, ми мусимо це прийняти.

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Що стосується гри, то на її перебіг сильно вплинуло вилучення Марлона на самому початку. Вважаю, що ані в першому, ані в другому випадку жовтих карток не було. На мій погляд, арбітр припустилася помилки. І ця помилка вплинула на суддівство в подальшому. В епізоді в штрафному з Вітао, вважаю, пенальті в наші ворота швидше був, ніж не було.

А загалом, за всієї поваги до суперника, ми мали показувати характер і обігрувати Минай навіть удесятьох. Ми мусимо бути великими і в перемогах, і в невдачах. Уболівальники чекають від нас перемог і гарний футбол, чекають справжній Шахтар, який вони люблять. І ми повинні разом багато працювати, аби вболівальники побачили справжній Шахтар. Після збірних, від 11 вересня до 2 жовтня ми проведемо 7 ігор за 21 день. Гадаю, у цих матчах ми побачимо справжній Шахтар", – цитує Срну офіційний сайт клубу.

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