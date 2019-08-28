"Жду от завтрашней игры только одного – осуществление мечты", – Громов об ответном матче ЛЕ против Эспаньола

Хавбек Зари рассказал о настроении своей команды перед ключевым матчем евросезона.

"Жду от завтрашней игры только одного – это осуществление мечты моей команды, клуба, города и всей страны. А мечта это – пройти в групповой этап. Мы достойно выглядели в прошлой игре в Испании. И теперь должны выйти и постараться забить быстрый гол. Мне кажется, после этого преимущество может быть на нашей стороне.

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Команда готова и физически, и морально очень хорошо, и я думаю, при удачном стечении обстоятельств у нас все получится. В каком бы состоянии не был футболист, когда он видит полный стадион, то все проблемы сразу же улетучиваются. Ты сразу хочешь бежать, радовать болельщиков красивыми действиями и голами. Это – дикий прилив эмоций. Хочется работать больше и больше", – приводит слова Громова официальный сайт Зари.

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Добавим, что матч Заря – Эспаньол состоится 29 августа в Запорожье на стадионе Славутич Арена. Начало игры в 20:00.