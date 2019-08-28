"Чекаю від завтрашньої гри лише одного – здійснення мрії", – Громов про матч-відповідь кваліфікації ЛЄ проти Еспаньйола

Хавбек Зорі розповів про настрій своєї команди перед ключовим матчем євросезону.

"Чекаю від завтрашньої гри тільки одного – це здійснення мрії моєї, команди, клубу, міста і всієї країни. А мрія це – пройти в груповий етап. Ми гідно виглядали в минулій грі в Іспанії. І тепер повинні вийти і постаратися забити швидкий гол. Мені здається, після цього перевага може бути на нашому боці.

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Команда готова і фізично, і морально дуже добре, і я думаю, при вдалому збігу обставин у нас все вийде. В якому б стані не був футболіст, коли він бачить повний стадіон, то всі проблеми відразу ж випаровуються. Ти відразу хочеш бігти, радувати вболівальників гарними діями і голами. Це – дикий прилив емоцій. Хочеться працювати більше і більше", – наводить слова Громова офіційний сайт Зорі.

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Додамо, що матч Зоря – Еспаньйол відбудеться 29 серпня у Запоріжжі на стадіоні Славутич Арена. Початок гри о 20:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.