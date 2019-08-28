Заря – Эспаньол: пресс-конференция Виктора Скрипника перед решающим матчем квалификации Лиги Европы

Главный тренер луганской Зари поделился ожиданиями перед ответным матчем плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Когда идет вторая игра в двухматчевом противостоянии, то соперник уже немного знаком. Мы знаем, что делать, что нам нужно. И что нужно ему. Они хотят не проиграть, чтобы не вылететь, а нам нужно выигрывать с хорошей разницей, чтобы проходить дальше.

Мы прекрасно понимаем, против кого играем. Знаем, что завтра будет полный стадион. И мы очень хотим прыгнуть выше головы, порадовав наших болельщиков хорошей игрой и, по возможности, пройти дальше. Выиграв у такого соперника можно стать героями. Эта игра для нас самая важная из тех, которые были. Да, мы играли и с Будучностью и с ЦСКА, но завтрашний матч будет ключевым. Мы не хотим разочаровать болельщиков.

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Нам очень нужен был эмоциональный подъем после поражения от Александрии и Эспаньола. Мы удачно сыграли на выезде с Карпатами, получив эмоциональный заряд. И этому очень рады. Еще раз повторюсь, нам нужно прыгнуть выше головы, чтобы пройти такого сильного и именитого соперника. В этом цикле у нас было много игр, где мы заслуженно побеждали. Мы долго не могли пройти этап плей-офф. Лейпциг, Фейенорд останавливали нас.

Да, у команды накопилась усталость. Но нужно настроиться максимально и победить.

Будковский? Когда забивает нападающий – это и помощь команде, и работа футболиста. Это означает, что он на правильном пути. Гол – это труд всей команды. Претензий у меня к ребятам нет вообще. Все идет по плану. Ждем завтра хорошей игры и положительного результата.

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Когда хорошие эмоции, то усталость не ощущается. Мы посмотрим на завтрашнюю игру и не будем думать об усталости. Я так настраиваю команду сейчас: завтрашнюю игру нужно сыграть от А до Я. Как мы играли первый тайм в Испании. Чтобы было заметно желание. У нас приличная команда, которая может играть на два фронта. Пока нам это удается.

Наша цель – забить два гола, а лучше три. И не пропустить. И будет все нормально." – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.