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Заря – Эспаньол: испанцы опубликовали список игроков, которые отправятся в Запорожье

14:41 23 Читати українською
Заря – Эспаньол: испанцы опубликовали список игроков, которые отправятся в Запорожье
Эспаньол – Заря / ФК Эспаньол

Эспаньол опубликовал список игроков, которые отправятся матч раунда плей-офф Лиги Европы против Зари.

 

Эспаньол в своем Twitter опубликовал заявку из футболистов, которые полетят на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против луганской Зари, который состоится 29 августа в 20:00 в Запорожье.

Эспаньол подписал талантливого форварда перед ответным матчем против Зари

Вратари: Прието, Лопес, Гарсия

Защитники: Пипа, Педроса, Налдо, Луис Лопес, Хави Лопес, Давид Лопес, Дидак, Коршия, Бернардо, Калеро

Полузащитники: Виктор Итурраспе, Дардер, Мьелендо, Рока, Гранеро, Лосано, Нико

Нападающие: Ву Лей, Перрейра, Пуадо, Кальери, Пьятти, Варгас, Кампусано

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Заря - Эспаньол Заря Заря Эспаньол Эспаньол Лига Европы
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