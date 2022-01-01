Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин в новогоднюю ночь поразил болельщиков неожиданным фото. Украинец в социальной сети Instagram поделился снимком, на котором обнимает свою любимую, держа ее за животик.

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"Мы отправляемся в новый год уже втроем. Это лучший подарок. Ждем тебя, малыш!" – подписал фото Лунин.

Напомним, в текущем сезоне украинский вратарь еще не провел ни одного матча за Реал. С момента подписания контракта в 2018-м Лунин сыграл лишь один официальный поединок за "сливочных" – против Алькояно в сезоне 2020/21. В чемпионате Испании кипер сборной Украины за Реал еще не играл.

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