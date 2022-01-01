Воротар мадридського Реала Андрій Лунін у новорічну ніч вразив вболівальників несподіваним фото. Українець у соціальній мережі Instagram поділився світлиною, на якій обіймає свою кохану, тримаючи її за животик.

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"Ми вирушаємо у новий рік вже утрьох. Це найкращий подарунок. Чекаємо на тебе, малий!" – підписав фото Лунін.

Нагадаємо, у поточному сезоні український воротар ще не провів жодного матчу за Реал. З моменту підписання контракту в 2018-му Лунін зіграв лише один офіційний поєдинок за "вершкових" – проти Алькояно у сезоні 2020/21. У чемпіонаті Іспанії кіпер збірної України за Реал ще не грав.

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