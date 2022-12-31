Реал уже определился с будущим Лунина в клубе – оно не зависит от предстоящих матчей против Хетафе или Алькояно, сообщает журналист Футбол 24 Владимир Лесько в своем твиттере.

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В конце сезона "сливочные" готовятся обсудить дальнейшее сотрудничество с вратарем. Впрочем, Реал не готов отпускать Андрея до лета 2023 года, так что Лунин может уйти из Мадрида только в аренду, даже если запросит полноценный трансфер. Сезон 2022/23 станет ключевым для голкипера по поводу его выступлений за Реал.

Напомним, в текущем сезоне украинский вратарь еще не провел ни одного матча за Реал. С момента подписания контракта в 2018 году Лунин сыграл лишь один официальный поединок за "сливочных" – против Алькояно в сезоне 2020/21. В чемпионате Испании кипер сборной Украины за Реал еще не играл.

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