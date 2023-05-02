Бывший тренер Динамо и ряда украинских клубов Николай Павлов, как и все наши граждане, ждет хороших новостей от ВСУ.

"После того, как я закончил тренерскую карьеру, я ни разу не праздновал свой день рождения в Киеве – всегда приезжал в Мариуполь. У меня день рождения 20 июня, а 13 числа – День освобождения Мариуполя. В этот день я всегда ездил на кладбище к могилам ребят, которые погибли, защищая город.

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Только в прошлом году, к сожалению, я не смог туда поехать из-за полномасштабного вторжения. Мариуполь очень много значит в моей жизни, ведь я там проработал семь с половиной лет.

Когда Шахтер снова сыграет на Донбасс Арене, а я вернусь в Мариуполь? Я читаю высказывания Буданова, и жду хороших новостей летом. Еще и в Крым хочется съездить, на Донбасс Арену сходить и, конечно же, в Мариуполь вернуться, продолжив свои традиции.

Верю, что вот-вот, и случится что-нибудь хорошее. Ждем контрнаступления!" – цитирует Павлова FanDay.

Напомним, в течение тренерской карьеры 68-летний Николай Павлов работал в Динамо, Ворскле, Мариуполе, Таврии, Днепре и других клубах. Дважды исполнял обязанности главного тренера национальной сборной Украины (в 1992-м и 1994-м).

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