Колишній тренер Динамо та низки українських клубів Микола Павлов, як і всі наші громадяни, чекає на хороші новини від ЗСУ.

"Після того, як я закінчив тренерську кар'єру, я жодного дня не святкував свій день народження у Києві – завжди приїжджав до Маріуполя. У мене день народження 20 червня, а 13 числа – День визволення Маріуполя. Цього дня я завжди їздив на цвинтар до могил хлопців, які загинули, захищаючи місто.

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Лише минулого року, на жаль, я не зміг туди поїхати через повномасштабне вторгнення. Маріуполь дуже багато важить у моєму житті, адже я там пропрацював сім із половиною років.

Коли Шахтар знову зіграє на Донбас Арені, а я повернуся в Маріуполь? Я читаю висловлювання Буданова, і чекаю на хороші новини влітку. Ще й до Криму хочеться з'їздити, на Донбас Арену сходити і, звичайно ж, до Маріуполя повернутися, продовживши свої традиції.

Вірю, що ось-ось, і станеться щось хороше. Чекаємо на контрнаступ!" – цитує Павлова FanDay.

Нагадаємо, впродовж тренерської кар'єри 68-річний Микола Павлов працював у Динамо, Ворсклі, Маріуполі, Таврії, Дніпрі та інших клубах. Двічі виконував обов'язки головного тренера національної збірної України (у 1992-му та 1994-му).

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