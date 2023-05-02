"Шахтер тогда не запрещал арендованным игрокам играть против себя. У нас вышло шесть футболистов донецкого клуба – Тотовицкий, Чурко, Гречишкин, Ищенко, Ордец, Бутко, на замене был Фомин. Ребята хотели проявить себя с лучшей стороны, и это у них получилось.

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Шахтер имел топ-состав. После первого тайма мы минимально уступали, гол забил Луис Адриано. Однако после перерыва нам удалось отыграться благодаря классно разыгранному штрафному. Чурко навесил, а Тотовицкий головой от земли отправил мяч мимо Пятова. Жаль, что не удалось удержать преимущество. Помню, была дождливая погода, и Коста пробил хоть и несильно, но мяч проскользнул под рукой у Гальчука. Худжамов тот матч пропускал из-за травмы. Команда у нас тогда была очень молодая, где-то не хватило опыта. Но я был благодарен за игру, мы дали настоящий бой Шахтеру.

Тогда и подумать никто не мог, что это последний матч на Донбасс Арене. На игре присутствовало 18 тысяч болельщиков. Тогда для Донбасс Арены это было немного. Стадион в Донецке собирал в среднем по 40 тысяч зрителей. Но ведь людям тогда было уже не до футбола. Для меня это катастрофа. Я говорю не только о Донбассе Арене, но и о Мариуполе, ведь я там проработал семь с половиной лет.

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После того, как я закончил тренерскую карьеру, я ни дня не праздновал свой день рождения в Киеве – всегда приезжал в Мариуполь. У меня день рождения 20 июня, а 13 числа – День освобождения Мариуполя. В этот день я всегда ездил на кладбище к могилам погибших ребят, которые защищали город. Только в прошлом году, к сожалению, я не смог туда поехать из-за полномасштабного вторжения. Мариуполь очень много значит в моей жизни", – цитирует Павлова FanDay.