Жданов: Шевченко считает Арену Львов фартовым стадионом для сборной Украины

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал ситуацию с реконструкцией зеленого покрытия на Арене Львов.

Ситуация с заменой газона на Арене Львов? Андрей Шевченко считает, что этот стадион фартовый, и хочет, чтобы сборная сыграла там. Но газон был в крайне неудовлетворительном состоянии. Вместе с бюджетным комитетом, с Андреем Павелко и предусмотрели финансирование в 7 млн грн. Эти деньги есть и обновление газона уже началось.

Жданов рассказал об огромных долгах НСК Олимпийский и Арены Львов перед государством

Газон окончательно благоустроят до конца мая, затем там будет большой концерт Винника. Директор опасается, что во время концерта его могут повредить. Но контракт с артистом был заключен до определения даты проведения матча, к тому же есть специальные технологии: накрывается газон, как на Олимпийском и других стадионах: сегодня – концерт, через два дня - футбольный матч. Думаю, все будет нормально", – передает слова Жданова Tribuna.

Отбор к Евро-2020: матчи против Сербии и Люксембурга сборная Украины сыграет на Арене Львов