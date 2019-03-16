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Жданов: Шевченко считает Арену Львов фартовым стадионом для сборной Украины

00:05 7 Читати українською
Жданов: Шевченко считает Арену Львов фартовым стадионом для сборной Украины
Андрей Шевченко / фото: А. Осипов

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал ситуацию с реконструкцией зеленого покрытия на Арене Львов.

Ситуация с заменой газона на Арене Львов? Андрей Шевченко считает, что этот стадион фартовый, и хочет, чтобы сборная сыграла там. Но газон был в крайне неудовлетворительном состоянии. Вместе с бюджетным комитетом, с Андреем Павелко и предусмотрели финансирование в 7 млн грн. Эти деньги есть и обновление газона уже началось.

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Газон окончательно благоустроят до конца мая, затем там будет большой концерт Винника. Директор опасается, что во время концерта его могут повредить. Но контракт с артистом был заключен до определения даты проведения матча, к тому же есть специальные технологии: накрывается газон, как на Олимпийском и других стадионах: сегодня – концерт, через два дня - футбольный матч. Думаю, все будет нормально", – передает слова Жданова Tribuna.

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Теги
Арена Львов Украина Украина Андрей Шевченко Андрей Шевченко Игорь Жданов
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