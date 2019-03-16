Жданов: Шевченко вважає Арену Львів фартовим стадіоном для збірної України

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов прокоментував ситуацію із реконструкцією зеленого покриття на Арені Львів.

Ситуація із заміною газону на Арені Львів? Андрій Шевченко вважає, що цей стадіон фартовий, і хоче, щоб збірна зіграла там. Але газон був у вкрай незадовільному стані. Разом з бюджетним комітетом, з Андрієм Павелком и передбачили фінансування в 7 млн ​​грн. Ці гроші є і оновлення газону вже почалося.

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Газон остаточно впорядкують до кінця травня, потім там буде великий концерт Винника. Директор побоюється, що під час концерту його можуть пошкодити. Але контракт з артистом був укладений до визначення дати проведення матчу, до того ж є спеціальні технології: накривається газон, як на Олімпійському й інших стадіонах: сьогодні – концерт, через два дні – футбольний матч. Думаю, все буде нормально", – передає слова Жданова Tribuna.

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