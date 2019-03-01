toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ

На Арене Львов начали реконструкцию газона

18:29 62 Читати українською
На Арене Львов начали реконструкцию газона
Арена Львов / фото ФК Карпаты

На Арене Львов начался первый этап реконструкции газона.

На первом этапе на стадионе снимут старый газон, уложат искусственное основание, которое засеют натуральной травой. Директор Арены Львов Юрий Майборода рассказал, когда работы должны быть завершены.

Отбор к Евро-2020: матчи против Сербии и Люксембурга сборная Украины сыграет на Арене Львов

"Планируется, что до 10 марта, в идеале, должны быть все работы завершены. Если не помешают факторы погоды или какие-то другие. Может быть и продление срока проведения работ. Условия договора это предусматривают.

На Арене Львов постелят искусственный газон

Самое главное, чтобы все было сделано качественно. Затем нужно проследить и потратиться, чтобы новый газон был самого высокого качества", – сказал Майборода в эфире телеканала "Футбол 1".

Теги
Сборная Украины Украина Украина Арена Львов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
13
мин
Кальяри
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук