На Арене Львов начали реконструкцию газона

На Арене Львов начался первый этап реконструкции газона.

На первом этапе на стадионе снимут старый газон, уложат искусственное основание, которое засеют натуральной травой. Директор Арены Львов Юрий Майборода рассказал, когда работы должны быть завершены.

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"Планируется, что до 10 марта, в идеале, должны быть все работы завершены. Если не помешают факторы погоды или какие-то другие. Может быть и продление срока проведения работ. Условия договора это предусматривают.

На Арене Львов постелят искусственный газон

Самое главное, чтобы все было сделано качественно. Затем нужно проследить и потратиться, чтобы новый газон был самого высокого качества", – сказал Майборода в эфире телеканала "Футбол 1".