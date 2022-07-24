"Результат первого матча оставляет равные шансы на успех обеим командам. Не зацикливайтесь на товарищеских матчах. Не уделяйте внимание их результатам и составам слишком большого значения. Это ничего не значит. В таких спаррингах тренеры совершают различные вариации, готовясь к официальным играм, что и показал первый поединок с Фенербахче.

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Кстати, на мой взгляд, динамовцы лучше готовы физически. Они значительно качественнее и организованнее действуют без мяча, выигрывают практически все подборы, опережения, перехваты, а также быстрее переходят от обороны к атаке. Киевляне лучше используют фланговые включения своих игроков, лучше выглядят в единоборствах.

Эмоции турецких поклонников футбола заставят свою команду очень агрессивно действовать на атаку, что приведет к разрыву игрового баланса и дисциплины. Этим динамовцы вполне реально могут воспользоваться. Да, в Польше мы ни разу не попали в створ ворот, но второй матч подряд так не будет. Сопернику будет очень сложно. Они начнут нервничать и дергаться.

У Фенербахче много изменений. Футболисты друг друга еще не так хорошо знают, и тренер у них новый. Это плюс для нас. Но хорошие игроки у них действительно есть. Они техничные и быстрые. Конечно, они играть умеют. Индивидуально они достаточно хороши сами по себе. Уругваец Диего Росси может обыграть один в один, так как он достаточно быстрый. Мы знаем, что норвежец Джошуа Кинг поиграл в сильных командах. Выделю лидера сборной Эквадора Эннера Валенсию. Там все умеют играть. Там почти все – это футболисты очень хорошего уровня. Пока шансы на проход Динамо дальше 50 на 50", – сказал Грозный в комментарии SportArena.

Напомним, первая встреча между Динамо и Фенербахче завершилась безголевой ничьей. Ответный матч состоится в среду, 27 июля, в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу. Начало встречи в 20:00.

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