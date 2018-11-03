Почеттино объяснил, почему интерес Реала к нему пойдет на пользу Тоттенхэму, сравнив ситуацию с супружеской жизнью

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино комично объяснил, почему его клуб выиграет от заинтересованности в нем Реала.

"Это как с нашей подругой или женой. Когда ты идешь весь такой красивый по Риджент-стрит, держась с ней за руки, она так гордится тобой, потому что другая женщина засматривается на тебя.

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Вместо того, чтобы переживать, твоя жена будет чувствовать себя счастливой рядом с тобой, любить тебя. Когда бывает наоборот, и никто не смотрит на тебя, твоя жена думает: "Может, мне будет лучше с другим", – цитирует Почеттино Mirror.

Почеттино – один из основных кандидатов на замену Лопетеги в Реале

Напомним, после того, как Реал уволил своего главного тренера Хулена Лопетеги, Почеттино является одним из главных претендентов на пост наставника "сливочных".