toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АРСЕНАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ

Почеттино объяснил, почему интерес Реала к нему пойдет на пользу Тоттенхэму, сравнив ситуацию с супружеской жизнью

12:02 70 Читати українською
Почеттино объяснил, почему интерес Реала к нему пойдет на пользу Тоттенхэму, сравнив ситуацию с супружеской жизнью
Маурисио Почеттино / Фото: Sky Sports

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино комично объяснил, почему его клуб выиграет от заинтересованности в нем Реала.

"Это как с нашей подругой или женой. Когда ты идешь весь такой красивый по Риджент-стрит, держась с ней за руки, она так гордится тобой, потому что другая женщина засматривается на тебя.

Pochexit, или Самый большой страх игроков Тоттенхэма может стать реальностью из-за денег, стадиона и провала грандов

Вместо того, чтобы переживать, твоя жена будет чувствовать себя счастливой рядом с тобой, любить тебя. Когда бывает наоборот, и никто не смотрит на тебя, твоя жена думает: "Может, мне будет лучше с другим", – цитирует Почеттино Mirror.

Почеттино – один из основных кандидатов на замену Лопетеги в Реале

Напомним, после того, как Реал уволил своего главного тренера Хулена Лопетеги, Почеттино является одним из главных претендентов на пост наставника "сливочных".

Теги
Англия Реал Мадрид Реал Мадрид Тоттенхэм Тоттенхэм Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
35
мин
Шахтер
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук