Болельщики Реала хотят видеть на тренерском мостике Гути, второй – экс-наставник Баварии

Испанское издание Marca провело опрос относительно того, кто может стать следующим наставником Реала.

Больше всего голосов – 38 600, набрал экс-игрок Реала Гути, который сейчас является одним из тренеров в турецком Бешикташе. Заметим, что Гути является воспитанником Реала и находился в системе "галактикос" с 1986 по 2010 год.

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Второй в голосовании – бывший тренер Баварии Юпп Хайнкес, за которого проголосовали 22 000 человек. Третий – снова легенда Реала Мичел, который получил поддержку 16 000 респондентов.

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Напомним, после разгромного поражения от Барселоны в чемпионате, Реал уволил Хелена Лопетеги и назначил исполняющим обязанности тренера Сантьяго Солари. Следующим наставником "сливочных" называют Мартинеса или Конте.