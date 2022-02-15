Бывший наставник Монако Леонарду Жардим снова остался без работы.

Аль-Хиляль и Леонарду Жардим расторгли соглашение по обоюдному согласию, сообщает официальный твиттер клуба.

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Аравийский гранд уже определился с заменой – команду возглавил 62-летний аргентинец Рамон Диас, уже работавший в Аль-Хиляле в 2016-2018 годах.

Напомним, Жардим за свою карьеру успел поработать с Брагой, Спортингом Л, Олимпиакосом и Монако, с которым португалец достиг наибольших достижений – становился чемпионом Франции и достигал полуфинала Лиги чемпионов.

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