Колишній наставник Монако Леонарду Жардім знову залишився без роботи.

Аль-Хіляль та Леонарду Жардім розірвали угоду за обопільною згодою, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Аравійський гранд вже визначився з заміною – команду очолив 62-річний аргентинець Рамон Діас, який вже працював у Аль-Хілялі в 2016-2018 роках.

Нагадаємо, Жардім за свою кар'єру встиг попрацювати з Брагою, Спортінгом Л, Олімпіакосом та Монако, з яким португалець досягнув найбільших досягнень – ставав чемпіоном Франції та досягав півфіналу Ліги чемпіонів.

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