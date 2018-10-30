Жардим может возглавить сборную Катара

Бывший наставник Монако Леонарду Жардим может стать главным тренером сборной Катара.

Катарская федерация футбола планирует пригласить на пост главного тренера Леонардо Жардима, сообщает France Football.

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Португалец несколько недель назад был освобожден из Монако из-за неудовлетворительных результатов (команда опустилась в зону вылета Лиги 1), его место занял Тьерри Анри.

В Катаре ищут специалиста, который сможет достойно подготовить команду к домашнему чемпионату мира, который состоится зимой 2022 года.

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Вместе с Монако Жардим успел сенсационно выиграть Лигу 1 в сезоне 2016/2017, а также дойти до полуфинала Лиги чемпионов, чего французским клубам не удавалось в течение 7 лет. Стоит отметить, что при нем раскрылся нападающий Килиан Мбаппе.