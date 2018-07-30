Блаттер: Катар получил право принимать ЧМ-2022 благодаря давлению Саркози на Платини

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер обвинил экс-президента Франции Николя Саркози в давлении на Мишеля Платини для того, чтобы Катар получил право принимать ЧМ-2022.

"Плохие новости: Катар обвиняют в клевете на других участников! Фактом является то, что Катар выиграл право принимать чемпионат мира после политического давления бывшего президента Франции Саркози на вице-президента ФИФА Мишеля Платини. Больше можно узнать в 10 главе моей книги" Моя правда" , – написал Блаттер в своем Twitter.

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К слову, Блаттер в течение 17 лет возглавлял ФИФА и был вынужден покинуть пост президента организации после коррупционного скандала.

В декабре 2015 года швейцарец был отстранен от любой футбольной деятельности. Через три месяца этот срок был сокращен до шести лет.

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