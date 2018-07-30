toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНА ШАХТЕР - АРСЕНАЛ-КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Блаттер: Катар получил право принимать ЧМ-2022 благодаря давлению Саркози на Платини

29 июля 23:19 40 Читати українською
Блаттер: Катар получил право принимать ЧМ-2022 благодаря давлению Саркози на Платини
Йозеф Блаттер / AP

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер обвинил экс-президента Франции Николя Саркози в давлении на Мишеля Платини для того, чтобы Катар получил право принимать ЧМ-2022.

"Плохие новости: Катар обвиняют в клевете на других участников! Фактом является то, что Катар выиграл право принимать чемпионат мира после политического давления бывшего президента Франции Саркози на вице-президента ФИФА Мишеля Платини. Больше можно узнать в 10 главе моей книги" Моя правда" , – написал Блаттер в своем Twitter.

Катарский телеканал заплатил 100 млн долларов за выбор хозяина ЧМ-2022, – Daily Mail

К слову, Блаттер в течение 17 лет возглавлял ФИФА и был вынужден покинуть пост президента организации после коррупционного скандала.

В декабре 2015 года швейцарец был отстранен от любой футбольной деятельности. Через три месяца этот срок был сокращен до шести лет.

Экс-президент Франции Саркози стал фигурантом расследования о проведении ЧМ-2022 в Катаре

Теги
Мир Йозеф Блаттер Мишель Платини ЧМ-2022 Николя Саркози
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
17
час
:
13
мин
Тренчин
18:30
Гурник
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук