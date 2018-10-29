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Жардім може очолити збірну Катару

16:04 118 Читать на русском
Жардім може очолити збірну Катару
Леонарду Жардім / ФК Монако

Колишній наставник Монако Леонарду Жардім може стати головним тренером збірної Катару.

Катарська федерація футболу планує запросити на посаду головного тренера Леонарду Жардіма, повідомляє France Football.

ЧС-2022 пройде у листопаді-грудні

Португалець кілька тижнів тому був звільнений з Монако через незадовільні результати (команда опустилась в зону вильоту Ліги 1), його місце зайняв Тьєррі Анрі.

У Катарі шукають фахівця, який зможе гідно підготувати команду до домашнього чемпіонату світу, що відбудеться взимку 2022 року.

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Разом з Монако Жардім встиг сенсаційно виграти Лігу 1 у сезоні 2016/2017, а також дійти до півфіналу Ліги чемпіонів, чого французьким клубам не вдавалось протягом 7 років. Варто зазначити, що при ньому розкрився нападник Кіліан Мбаппе.

Теги
Світ Катар Катар Леонарду Жардім Леонарду Жардім ЧС-2022
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