Жардім може очолити збірну Катару

Колишній наставник Монако Леонарду Жардім може стати головним тренером збірної Катару.

Катарська федерація футболу планує запросити на посаду головного тренера Леонарду Жардіма, повідомляє France Football.

ЧС-2022 пройде у листопаді-грудні

Португалець кілька тижнів тому був звільнений з Монако через незадовільні результати (команда опустилась в зону вильоту Ліги 1), його місце зайняв Тьєррі Анрі.

У Катарі шукають фахівця, який зможе гідно підготувати команду до домашнього чемпіонату світу, що відбудеться взимку 2022 року.

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Разом з Монако Жардім встиг сенсаційно виграти Лігу 1 у сезоні 2016/2017, а також дійти до півфіналу Ліги чемпіонів, чого французьким клубам не вдавалось протягом 7 років. Варто зазначити, що при ньому розкрився нападник Кіліан Мбаппе.