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"Жаль, что обос**лись", – Зозуля вспомнил выступление сборной Украины на Евро-2016

5 июня 23:40 15 Читати українською
"Жаль, что обос**лись", – Зозуля вспомнил выступление сборной Украины на Евро-2016
Роман Зозуля / Ла Лига

Форвард Альбасете Роман Зозуля прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2016.

"Сыграть на чемпионате мира или Европы – мечта любого игрока. Жаль, что мы пробились туда, а здесь в буквальном смысле обос**лись. Мне было стыдно выходить на улицу.

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По возвращении в Украину я зашел в свой ресторан в Днепре, а одни из посетителей высказывали мне претензии, что мы безвольно проиграли. Некрасиво кого-то персонально обвинять в том провале, виноваты все.

Команда – это семья. Почему перед чемпионатом Европы убрали Заварова – мне непонятно. Фоменко не стоило менять тренировочный процесс, хотя я думаю, что это не его идея.

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Также вряд ли он решал брать жен на сборы. Когда между собой ссорятся игроки – это одно, они потом общаются. Когда ссорятся их жены – это все, это навсегда. Можно было потерпеть и не ехать на Сардинию, а потренироваться в Украине", – сказал Зозуля программе Бомбардир.

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Роман Зозуля Роман Зозуля Видеоновости Альбасете Альбасете Украина Украина Евро-2016 Сборная Украины
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