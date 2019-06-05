"Жаль, что обос**лись", – Зозуля вспомнил выступление сборной Украины на Евро-2016

Форвард Альбасете Роман Зозуля прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2016.

"Сыграть на чемпионате мира или Европы – мечта любого игрока. Жаль, что мы пробились туда, а здесь в буквальном смысле обос**лись. Мне было стыдно выходить на улицу.

"Ахметов предлагал втрое большую зарплату", – Зозуля признался, что мог перейти в Шахтер

По возвращении в Украину я зашел в свой ресторан в Днепре, а одни из посетителей высказывали мне претензии, что мы безвольно проиграли. Некрасиво кого-то персонально обвинять в том провале, виноваты все.

Команда – это семья. Почему перед чемпионатом Европы убрали Заварова – мне непонятно. Фоменко не стоило менять тренировочный процесс, хотя я думаю, что это не его идея.

Зозуля фирменным голом не помог Альбасете спастись в матче против Малаги – Бланко Лещук заработал удаление

Также вряд ли он решал брать жен на сборы. Когда между собой ссорятся игроки – это одно, они потом общаются. Когда ссорятся их жены – это все, это навсегда. Можно было потерпеть и не ехать на Сардинию, а потренироваться в Украине", – сказал Зозуля программе Бомбардир.