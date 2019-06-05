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Зозуля фирменным голом не помог Альбасете спастись в матче против Малаги – Бланко Лещук заработал удаление

00:31 17 Читати українською
Зозуля фирменным голом не помог Альбасете спастись в матче против Малаги – Бланко Лещук заработал удаление
Роман Зозуля / Фото ФК Альбасете

Альбасете уступил Малаге в рамках 41-го тура испанской Сегунды.

Сегунда, 41-й тур

Альбасете – Малага – 1:2

Голы: Зозуля, 57 – Онтиверос, 16, Ндиае, 52

Удаление: Бланко Лещук, 54

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Уже в начале поединка гости шокировали Альбасете голом. Хозяева пытались выровнять положение, но свисток на перерыв зафиксировал минимальное преимущество Малаги.

Во втором тайме гости удвоили преимущество и сразу через несколько минут после гола остались в меньшинстве. Форвард Малаги Густаво Бланко Лещук, который принадлежит донецкому Шахтеру, получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Спасать Альбасете традиционно взялся украинский форвард Роман Зозуля, который в классическом полете точно замкнул головой навес с правого фланга. Это добавило хозяевам силы, но финальные набеги на ворота Малаги не позволили игрокам Альбасете сравнять счет.

Малага опережает Альбасете лишь по дополнительным показателям, у обеих команд 71 очко. Они занимают третье и чтверте место турнирной таблицы соответственно.

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