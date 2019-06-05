"Ахметов предлагал втрое большую зарплату", – Зозуля признался, что мог перейти в Шахтер

Форвард Альбасете Роман Зозуля рассказал, куда мог перейти в 2016 году вместо Бетиса.

"Когда я уходил из Днепра, у меня были очень хорошие предложения, в частности из Катара. Предлагали больше 2 млн евро, но мне туда не хотелось. Когда я практически подписал контракт с Бетисом, мне звонили из Дармштадта и предлагали большую зарплату.

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Но я хотел играть в Испании, променять ее мог разве на Англию. У меня был такой шанс – было предложение из Вест Хэма. Перед поединком Днепра с Тоттенхэмом мне агент сообщил, что со мной хотел встретиться Эллардайс.

Также меня очень хотел Шахтер – это мне очень помогло при уходе из Днепра. Мне звонил Срна и говорит: "С тобой хочет поговорить Ринат Леонидович". Ахметов сказал, что они хотят меня видеть в Шахтере и предлагал втрое большую зарплату, а также подъемные в размере 2 млн евро. Было приятно, что Шахтер хочет меня подписать.

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Понимал, что я выиграю финансово, но там был Луческу, был Адриано, были бразильцы. Я тогда играл в сборной и реально оценивал последствия такого перехода. Я – воспитанник Динамо, вырос в Киеве и знаю, что такое Шахтер для киевлян", – сказал Зозуля программе Бомбардир.