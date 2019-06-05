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"Прикро, що обіс**лись", – Зозуля пригадав виступ збірної України на Євро-2016

5 червня 23:40 132 Читать на русском
"Прикро, що обіс**лись", – Зозуля пригадав виступ збірної України на Євро-2016
Роман Зозуля / Ла Ліга

Форвард Альбасете Роман Зозуля прокоментував виступ збірної України на Євро-2016.

"Зіграти на чемпіонаті світу чи Європи – мрія будь-якого гравця. Прикро, що ми пробились туди, а тут в буквальному сенсі обіс**лись. Мені було соромно виходити на вулицю.

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Після повернення в Україну я зайшов до свого ресторану у Дніпрі, а одні з відвідувачів висловлювали мені претензії, що ми безвольно програли. Негарно когось персонально звинувачувати у тому провалі, винні всі.

Команда – це сім'я. Чому перед чемпіонатом Європи прибрали Заварова – мені незрозуміло. Фоменку не слід було змінювати тренувальний процес, хоча я думаю, що це не його ідея.

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Також навряд чи він вирішував брати дружин на збори. Коли між собою сваряться гравці – це одне, вони потім спілкуються. Коли сваряться їхні дружини – це все, це назавжди. Можна було потерпіти і не їхати на Сардинію, а потренуватись в Україні", – сказав Зозуля програмі Бомбардир.

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Роман Зозуля Роман Зозуля Відеоновини Альбасете Альбасете Україна Україна Євро-2016 Збірна України
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