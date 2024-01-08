Испанский клуб в своих соцсетях сообщил об аренде 20-летнего игрока. Илайш Мориба подписал соглашение с Хетафе до конца сезона.

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Как сообщает Marca, Лейпциг отпустил полузащитника в аренду в Хетафе без права выкупа. Будущее Мориба будет зависеть от его выступлений за "темно-синих". К команде Хосе Бордаласа он присоединится после завершения Кубка африканских наций.

Напомним, что Илайш Мориба – воспитанник Барселоны. За первую команду "каталонцев" он сыграл в 18 матчах. Полузащитник не захотел продлевать контракт с "блаугранас", поскольку потребовал больше денег. Барселона была вынуждена продать Мориба в Лейпциг, где он так и не смог закрепиться в основном составе.

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