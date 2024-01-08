Іспанський клуб у своїх соцмережах повідомив про оренду 20-річного гравця. Ілайш Моріба підписав угоду з Хетафе до кінця поточного сезону.

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Як повідомляє Marca, Лейпциг відпустив півзахисника в оренду в Хетафе без права викупу. Майбутнє Моріба залежатиме від його виступів за "темно-синіх". До команди Хосе Бордаласа він приєднається після завершення Кубка африканських націй.

Нагадаємо, що Ілайш Моріба – вихованець Барселони. За першу команду "каталонців" він зіграв у 18 матчах. Півзахисник не захотів продовжувати контракт з "блаугранас", оскільки зажадав більше грошей. Барселона була змушена продати Моріба до Лейпцига, де він так і не зміг закріпитися в основному складі.

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