Динамо нацелилось на хавбека Чорича

Полузащитник Ромы Анте Чорич может стать игроком киевского Динамо.

Киевское Динамо следит за ситуацией вокруг хорватского хавбека Анте Чорича, сообщает Calciomercato. Правда, сам хорват не заинтересован в переезде в УПЛ.

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Хорват сыграл лишь 45 минут в футболке Ромы в сезоне 2018/19. Напомним, римляне активно интересуются лидером "бело-синих" Виктором Цыганковым.

Динамо хочет подписать молодого хорвата до закрытия трансферного окна, которое открыто еще 2 дня.

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