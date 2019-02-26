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Динамо нацелилось на хавбека Чорича

11:45 353 Читати українською
Динамо нацелилось на хавбека Чорича
Анте Чорич / ФК Рома

Полузащитник Ромы Анте Чорич может стать игроком киевского Динамо.

Киевское Динамо следит за ситуацией вокруг хорватского хавбека Анте Чорича, сообщает Calciomercato. Правда, сам хорват не заинтересован в переезде в УПЛ.

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Хорват сыграл лишь 45 минут в футболке Ромы в сезоне 2018/19. Напомним, римляне активно интересуются лидером "бело-синих" Виктором Цыганковым.

Динамо хочет подписать молодого хорвата до закрытия трансферного окна, которое открыто еще 2 дня.

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