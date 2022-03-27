"Смотрите, я считаю, что ты не можешь почувствовать ту боль, которую мы почувствовали, но ты должен хотя бы знать и почувствовать на себе хоть какой-то дискомфорт. Тогда ты сможешь понять, что ты не такой, как все. А тебя твое правительство создало. И потому международный бойкот тех или иных российских спортсменов, не имеющих к политике никакого отношения – правильное решение.

Потому что, к сожалению, они имеют отношение. Они, возможно, даже не чувствуют это до конца, да? Но они должны это понять, что они являются инструментом международного имиджа страны. И если происходит изоляция – культурная, спортивная или иная изоляция, то тех, кто остается там. Конечно, не тех граждан, которые уехали – культурные деятели, режиссеры, журналисты, спортсмены.

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Оставили, уехали в другую страну жить и так далее. И, конечно, это их право. Это их право, пусть живут, работают, развиваются и так далее. Это их право. Но сказать, что они все невинны до конца – тоже нечестно, потому что если человек свой голос нигде... Хоть бы один раз, хоть один пост в соцсетях, хоть бы один раз вышел на площадь.

Не нужно поджигать автомобиль кому-то, не нужно стрелять ни в кого, не нужно принуждать… Вот если ты там не убил царя родного, тогда ты нам не друг. Да нет, нет! Просто поддержать. Просто сказать. Просто сказать, что я не могу так, не желаю так. Даже если меня услышал один человек, это будет плюсом, а не минусом, и фраза, что "нас все равно не услышат, это не поможет" – она ​​не работает, это несправедливо. Поэтому бойкотирование – именно для того, чтобы поняли – когда там умирают, то вам должно быть хотя бы дискомфортно", – выступление Зеленского опубликовал YouTube-канал Meduza.

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