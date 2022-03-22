"Позиція президента Володимира Зеленського була дуже важливою. Він міг виїхати. Натомість він ясно дав зрозуміти, що залишиться, і що ми маємо захищати нашу країну. Це об'єднало український народ. Президент залишився з українцями, і ми не здамося.

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Ми боремося за наш вибір, нашу свободу, нашу демократію. Коли ви бачите людей на вулиці, беззбройних, які йдуть зупиняти танк, це настільки сильно! Ми захищатимемося до кінця. Росії тут не раді", – сказав Шевченко в інтерв'ю Джеймі Реднаппу для DailyMail.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають відсіч ворогу. Українські та іноземні футболісти збирають гуманітарну допомогу та допомагають армії грішми.

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