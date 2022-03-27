"Дивіться, я вважаю, що ти не можеш відчути цей біль, який ми відчули, але ти повинен хоча б знати і відчути на собі хоч якийсь дискомфорт. Тоді ти зможеш зрозуміти, що ти не такий, як усі. А тебе твій уряд зробив вигнанцем. І тому міжнародний бойкот тих чи інших російських спортсменів, які не мають до політики жодного стосунку – правильне рішення.

Тому що, на жаль, вони мають стосунок. Вони, можливо, навіть не відчувають це до кінця, так? Але вони мають це зрозуміти, що є інструментом міжнародного іміджу країни. І якщо відбувається ізоляція – культурна, спортивна та чи інша ізоляція, то тих, хто залишається там. Звісно, ​​не тих громадян, які виїхали – культурні діячі, режисери, журналісти, спортсмени.

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Залишили, поїхали в іншу країну жити і так далі. І, звичайно, це їхнє право. Це їхнє право, нехай живуть, працюють, розвиваються і так далі. Це їхнє право. Але сказати, що вони всі невинні до кінця – теж нечесно, бо якщо людина свій голос ніде... Хоч би один раз, хоч би один пост у соцмережах, хоч би один раз вийшов на площу…

Не треба підпалювати автомобіль комусь, не треба стріляти ні в кого, не треба примушувати… Ось якщо ти там не вбив царя рідного, тоді ти нам не друг. Та ні, ні! Просто підтримати. Просто сказати. Просто сказати, що я не можу так, не хочу так. Навіть якщо мене почула одна людина, це буде плюсом, а не мінусом, і фраза, що "нас однаково не почують, це не допоможе" – вона не працює, це несправедливо. Тому бойкотування – саме для того, щоб зрозуміли – коли там вмирають, то вам має бути хоча б дискомфортно", – виступ Зеленського опублікував YouTube-канал Meduza.

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