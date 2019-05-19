Зеленский пропустил 8 голов в матче чемпионата Украины – один из них от Пороха

В поединке 29-го тура Сумы – Николаев произошел интересный эпизод. Игрок хозяев с фамилией Порох поразил ворота голкипера гостей Зеленского.

Николаев на выезде разгромил Сумы в поединке 29-го тура Первой лиги. В ворота хозяев влетело целых 8 голов – как следствие, Сумы потерпели крупное поражение в своей истории.

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Интересно, что ворота Сум защищал голкипер по фамилии Зеленский, правда, Никита. Именно он пропустил 8 мячей, автором одного из которых стал Богдан Порох – защитник Николаева.

"Главное – успеть до инаугурации", – пошутил по этому поводу официальный Twitter Николаева.

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