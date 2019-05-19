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Зеленський пропустив 8 голів в матчі чемпіонату України – один з них від Пороха

19 травня 22:40 7002 Читать на русском
Зеленський пропустив 8 голів в матчі чемпіонату України – один з них від Пороха
Порох забив Зеленському

В поєдинку 29-го туру Суми – Миколаїв трапився цікавий епізод. Гравець господарів з прізвищем Порох вразив ворота голкіпера гостей Зеленського.

 

Миколаїв на виїзді розгромив Суми в поєдинку 29-го туру Першої ліги. У ворота господарів влетіло цілих 8 голів – як наслідок, Суми зазнали найбільшої поразки у своїй історії.

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Цікаво, що ворота Сум захищав голкіпер на прізвище Зеленський, щоправда, Микита. Саме він пропустив 8 м'ячів, автором одного з яких став Богдан Порох – захисник Миколаєва.

"Головне – встигнути до інавгурації", – пожартував з цього приводу офіційний Twitter Миколаєва.

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