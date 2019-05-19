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Первая лига: Николаев 8 голами уничтожил Сумы, Волынь на последних минутах вырвала ничью и обогнала Металлист 1925

19 мая 19:39 369 Читати українською
Первая лига: Николаев 8 голами уничтожил Сумы, Волынь на последних минутах вырвала ничью и обогнала Металлист 1925
Радость игроков СК Днепр-1 / фото: СК Днепр-1

В 29-м туре Первой лиги Украины Николаев разбил Сумы, СК Днепр-1 переиграл Колос, Металлист 1925 сыграл вничью с Ингульцом, а Волынь вырвала ничью у Руха.

Украина. Первая лига 2018/19

Балканы – Авангард – 1:2

Голы: Георгиев, 28 – Демченко, 18, Сеницкий, 42

Металлист 1925 – Ингулец – 1:1

Голы: Кравченко, 22 – Акименко, 14

Удаление: Жданов, 35

Агробизнес – Горняк-Спорт – 0:0

Волынь – Рух – 1:1

Голы: Бартулович, 90+6, (пен) – Бойчук, 15

СК Днепр-1 – Колос – 3:1

Голы: Логинов, 29, Назаренко, 45, Чичиков, 74 – Ильин, 11

Оболонь-Бровар – Прикарпатье – 3:2

Голы: Безуглый, 2, Покотылюк, 39, Мединский, 67 – Кузьмин, 29, 62

Сумы – Николаев – 0:8

Голы: Радченко, 17, 44, 67, Ковалёв, 37, Кравченко, 54, Порох, 60, Берко, 70, Сартина

СК Днепр-1 продолжает увеличивать отрыв от конкурентов, победив Колос. На гол Ильина результативно ответили Логинов, Назаренко и Чичиков.

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Волынь в компенсированное время вырвала ничью с Рухом. Бартулович реализовал пенальти на 90+6 минуте и помог команде из Луцка обогнать в турнирной таблице Металлист 1925, который в меньшинстве не смог обыграть Ингулец.

Николаев на выезде камня на камне не оставил от Сум. Хозяева пропустили 8 голов, не забив ни одного в ответ. Хет-триком отметился Радченко, Ковалев, Кравченко, Порох, Берко и Сартина забили по голу.

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