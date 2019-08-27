Зеленский покинул Авангард

Краматорский Авангард досрочно прекратил сотрудничество с голкипером Никитой Зеленским.

Зеленский официально остался без команды. Однофамилец Президента Украины на имя Никита разорвал контракт с краматорским Авангардом, сообщает Sportarena.

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Соглашение действовало до конца сезона 2019/20, однако стороны решили прекратить сотрудничество. Таким образом 21-летний вратарь, который в текущем чемпионате Первой лиги не выходил на поле, стал свободным агентом.

Заметим, что в одном из матчей прошлого сезона Зеленский пропустил 8 голов – автором одного из них стал Порох.

К слову, после 5-ти туров Авангард набрал 10 очков и лидирует в Первой лиге вместе с Агробизнесом и Ингульцом.

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