Зеленський покинув Авангард

Краматорський Авангард достроково припинив співпрацю з голкіпером Микитою Зеленським.

Зеленський офіційно залишився без команди. Однофамілець Президента Україна на ім'я Микита розірвав контракт з краматорським Авангардом, повідомляє Sportarena.

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Угода діяла до кінця сезону 2019/20, проте сторони вирішили припинити співпрацю. Таким чином 21-річний воротар, який в поточному чемпіонаті Першої ліги не виходив на поле, став вільним агентом.

Зауважимо, що в одному з матчів минулого сезону Зеленський пропустив 8 голів – автором одного з них став Порох.

До слова, після 5-ти турів Авангард набрав 10 очок та лідирує в Першій лізі разом з Агробізнесом та Інгульцем.

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