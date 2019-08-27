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Зеленський покинув Авангард

16:27 102 Читать на русском
Зеленський покинув Авангард
Микита Зеленський / ФК Авангард

Краматорський Авангард достроково припинив співпрацю з голкіпером Микитою Зеленським.

Зеленський офіційно залишився без команди. Однофамілець Президента Україна на ім'я Микита розірвав контракт з краматорським Авангардом, повідомляє Sportarena.

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Угода діяла до кінця сезону 2019/20, проте сторони вирішили припинити співпрацю. Таким чином 21-річний воротар, який в поточному чемпіонаті Першої ліги не виходив на поле, став вільним агентом.

Зауважимо, що в одному з матчів минулого сезону Зеленський пропустив 8 голів – автором одного з них став Порох.

До слова, після 5-ти турів Авангард набрав 10 очок та лідирує в Першій лізі разом з Агробізнесом та Інгульцем.

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Теги
Микита Зеленський Микита Зеленський Авангард Авангард Перша ліга футбольні курйози Трансфери Трансфери чемпіонату України
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