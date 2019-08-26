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"Мой кум масло продает – неделю назад сказал, что Волынь пробьет пенальти": хавбек Черноморца Ткачук возмущен судейством

00:30 12 Читати українською
"Мой кум масло продает – неделю назад сказал, что Волынь пробьет пенальти": хавбек Черноморца Ткачук возмущен судейством
Андрей Ткачук / Instagram игрока

Полузащитник Черноморца Андрей Ткачук шокирован работой арбитров в матче против Волыни в 5-м туре Первой лиги.

 

Напомним, Черноморец проиграл Волыни в матче 5-го тура УПЛ (2:3), играя почти весь матч в меньшинстве. Завершали поединок одесситы вообще вдевятером, а еще в их ворота был назначен пенальти.

Андрей Ткачук, который недавно присоединился к одесской команде, уже успел раскритиковать работу арбитров, но история получила продолжение.

"Такое впечатление, что сейчас можно с мороженым в Макдональдсе купить лицензию", – Ткачук раскритиковал арбитров

"Это вкус Первой лиги", – написал в комментариях к посту Ткачука Адеринсола Эсеола, выступающий за Кайрат. Экс-капитан Карпат не замедлил с ответом.

"У меня кум масло продает – неделю назад сказал, что Волынь вам пенальти бить будет", – написал Ткачук в Instagram.

К слову, главным арбитром матча был Михаил Райда из Закарпатской области. В 5-ти турах Черноморец потерпел уже 3 поражения и занимает 10 место в Первой лиге.

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25 августа
2013
Теги
Андрей Ткачук Андрей Ткачук Черноморец Черноморец Первая лига Арбитры Волынь - Черноморец
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