"Сегодня особенный футбольный матч в Японии собрал тысячи японских и украинских болельщиков в поддержку восстановления Украины. Благотворительный матч между украинским и японским клубами помог собрать средства в поддержку Украины в восстановлении разрушенного российской агрессией.

Шахтер – Ависпа Фукуока – 2:2 – видео голов и обзор яркого матча для Украины

Украину и Японию разделяют тысячи километров. Но, несмотря на расстояние, сегодня игроки и болельщики с разных континентов объединились в искреннем стремлении творить добро.

Благодарен Японии, стране с уникальным опытом восстановления, Премьер-министру Кишиде Фумио и его правительству, а также парламенту Японии и всему японскому народу за то, что они поддерживают Украину и наше общее дело", – написал Зеленский в соцсети X.

Напомним, Шахтер расписал ничью 2:2 с представителем элитного дивизиона Японии – Ависпа Фукуока.

Шахтер расписал ничью с Ависпа Фукуока в благотворительном матче в пользу Украины – Сикан снова забил, возвращение Шведа