"Сьогодні особливий футбольний матч у Японії зібрав тисячі японських та українських уболівальників на підтримку відновлення України. Благодійний матч між українським та японським клубами допоміг зібрати кошти на підтримку України у відбудові зруйнованого російською агресією.

Шахтар – Авіспа Фукуока – 2:2 – відео голів та огляд яскравого матчу для України

Україну та Японію розділяють тисячі кілометрів. Але попри відстань сьогодні гравці та вболівальники з різних континентів об'єдналися у щирому прагненні творити добро.

Вдячний Японії, країні з унікальним досвідом відновлення, Прем'єр-міністру Кішіді Фуміо та його уряду, а також парламенту Японії та всьому японському народу за те, що вони підтримують Україну та нашу спільну справу", – написав Зеленський у соцмережі X.

Нагадаємо, Шахтар розписав нічию 2:2 з представником елітного дивізіону Японії – Авіспа Фукуока.

Шахтар розписав нічию з Авіспа Фукуока у благодійному матчі на користь України – Сікан знову забив, повернення Шведа