Состояние здоровья легенды футбола Пеле ухудшается. По данным больницы, где лечится 82-летний бразилец, у него прогрессирует рак толстой кишки, и ему требуется дополнительный уход из-за недостаточности почек и сердца. Об этом информирует UOL Esporte.

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Пеле был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу 29 ноября для повторной оценки его химиотерапевтического лечения после того, как в сентябре 2021 года в его кишечнике была обнаружена опухоль.

Бывший нападавший до сих пор лечится в обычной палате, где ему оказывают необходимый уход.

За несколько минут до пресс-релиза больницы дочери Пеле Кели Насименто и Флавия Арантес подтвердили в своих социальных сетях, что их отец встретит Рождество в больнице.

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